El maltracte a un gos en el rodatge d'una pel·lícula enfurisma els defensors dels animals

Aquesta notícia es va publicar originalment el 22/01/2017 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Un vídeo del rodatge de la pel·lícula A Dog's Purpose ha indignat les xarxes socials, especialment els defensors dels drets dels animals. Nombrosos amants dels gossos fan una crida al boicot a aquest film, pel tracte rebut per un gos pastor alemany durant la filmació.En l'impactant vídeo, que data del 2015 però que ha corregut per la xarxa aquesta setmana, s'aprecia com el gos és forçat a ficar-se a unes aigües turbulentes al set de rodatge. L'animal lluita per fugir del seu entrenador vora la piscina habilitada per a la filmació, plena de remolins.Finalment, llancen el gos a l'aigua contra la seva voluntat. Durant la gravació de l'escena, el gos és arrossegat per la força de l'aigua i acaba xocant contra una paret. Després d'intentar nedar entre els remolins, el gos s'enfonsa. És llavors quan diversos operaris corren al seu rescat.Diversos grups defensors dels drets animals, com ara l'associació nord-americana PETA, han criticat aquestes pràctiques i han expressat la seva indignació per les imatges.Segons TMZ , Josh Gad, l'actor que posarà la veu al pastor alemany ha afirmat sentir-se "trist" per veure animals obligats a aquestes situacions contra la seva voluntat. Gas reclama explicacions, també al director Lasse Hallstrom. Afirma: "M'han promès que s'està duent a terme una investigació exhaustiva d'aquesta situació i que qualsevol acte il·lícit serà denunciat i castigat".