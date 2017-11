VÍDEO Un grup de hip-hop independentista, a l'«Oh happy day»

Aquesta notícia es va publicar originalment el 20/01/2017 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Un grup de hip-hop independentista participarà aquest dissabte al programa " Oh Happy Day " de TV3 amb l'esperança de classificar-se per a la fase final d'aquest popular concurs musical. Batejat amb el nom de "RevoluSOnats", el trio de "rapers" està format per tres nois del barri de can Anglada de Terrassa que volen acostar el missatge independentista al col·lectiu de joves que no tenen cap interès per la política.El grup va néixer sota el paraigua del col·lectiu Moltes Mercès, que va organitzar el pregó alternatiu de la Mercè durant la festa major de Barcelona . "Fa mesos que treballem per trobar vies de comunicació amb la bossa de joves no mobilitzats ni a favor ni en contra de la independència", explica l'entitat en un comunicat,. Amb "RevoluSOnats" esperen disposar d'un instrument més per adreçar-se a aquest sector social que fins ara ha viscut aliè al debat sobiranista.De moment, el trio de "rappers" ha compost una primera cançó que han titulat amb el nom d'"El rap per la Independència". La peça, que ara estan començant a fer circular per les xarxes socials, és un cant a creure en el projecte independentista "des de la coherència de tenir un gran respecte per les persones". De fet, els components del grup reconeixen que no eren independentistes abans de compondre la cançó, però asseguren que ara votarien "sí" si finalment es convoca un referèndum.