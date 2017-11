Les dures paraules d'una actriu de «Joc de Trons» sobre el rodatge de la sèrie

Aquesta notícia es va publicar originalment el 15/01/2017 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

L'acriu madrilenya de Joc de Trons Oona Chaplin ha fet una valoració sobre la seva experiència en el rodatge de la sèrie no que no deixa indiferent. Chaplin, que interpeta Talisa Maegyr, ha assegurat que l'actitud de l'equip eren lluny del concepte de civilització."Érem una colla de delinqüents bevent molt whisky a Belfast i portànt-nos salvatgement", ha assegurat l'actriu en declaracions en una entrevista a Teleprograma. "Poques feines he tingut on m'hagi portat amics de tota la vida, com Finn Jones (Loras) o Joe Dempsie (Gendry)", afegeix.Chaplin ho ha dit en el marc d'una entrevista de promoció de la darrera producció en què ha treballat, Proyecto Lázaro , que s'ha estrenat aquesta setmana als cinemes.Durant la conversa l'artista també ja assegurat que el "públic espanyol és molt intel·ligent i sofisticat i que el cinema i la televisió el subestimen". "Els productors espanyols no tenen collons", diu.