Els toros de San Fermín mengen carn humana, segons la sèrie «Mentes Criminales»

Aquesta notícia es va publicar originalment el 07/01/2017 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Criminal Minds visita una Pamplona guarnida d'espanyolisme. Foto: Criminal Minds



La sèrie Criminal Minds ( Mentes Criminales a Cuatro ) ha despertat els comentaris dels seguidors que coneixen mínimament les costums ibèriques. La sèrie, en un capítol recent emès a la televisió espanyola i que es pot veure online , s'ha traslladat a Navarra acompanyada dels tòpics més típics i d'una idea inquietant: els toros mengen carn humana.En aquesta ocasió, els investigadors han anat a Pamplona ni més ni menys que per San Fermín. El capítol Toro Bravo no era una paròdia, però si ho hagués estat no hi hauria hagut un millor argument. L'equip de policies capitanejat per Garrett arriben a Pamplona seguint la pista d'uns americans agredits per un assassí en sèrie que talla les orelles de les víctimes, com fan els toreros, i fa desaparèixer els cadàver. A la ciutat navarresa, els carrers respiren l'espanyolisme més tòpic, guarnits a tort i a dret de banderes espanyoles, i un catolicisme més propi de temps passats.Per si no fos prou amb aquesta presentació de Pamplona, el capítol presenta el plat fort de l'imaginari americà quan els policies resolen el misteri d'on van a parar els cadàvers: l'assassí alimenta els toros de San Fermín amb els cossos de les seves víctimes. Crida l'atenció no només la idea macabra d'alimentar animals amb humans, sinó que en realitat els toros són, com les vaques, animals herbívors.Finalment, cal destacar que l'episodi Toro Bravo de Criminal Minds es va filmar íntegrament a Los Angeles, no va trepitjar ni molt menys terra navarresa. De fet, el decorat podria haver servit als nord-americans per a qualsevol ambient "llatí" basat en tòpics, sigui espanyol, mexicà o argentí.