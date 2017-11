La sorprenent foto de la Terra i la Lluna feta des de Mart

Aquesta notícia es va publicar originalment el 07/01/2017 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

La NASA ha publicat una sorprenent fotografia en què s'observa la Terra i la Lluna. La foto està feta des d'una perspectiva tan inusual com privilegiada: des de l'òrbita del planeta Mart. La imatge es va captar el passat 20 de novembre amb el potent telescopi HiRISE de la nau espacial Mars Reconnaissance Orbiter.La fotografia de la Terra i la Lluna està feta a 205 milions de quilòmetres del nostre planeta, que es distingeix a la imatge amb colors blaus, que corresponen a les grans masses d'aigua, i vermellosos, que corresponen sobretot a les zones amb vegetació. Si s'observa la fotografia, s'hi pot observar amb força nitidesa l'illa d'Austràlia. A l'extrem superior hi ha el sud-est asiàtic i de color blanc brillant hi apareix l'Antàrtida. Els altres reflexos blancs que s'hi observen són núvols.En realitat, la fotografia publicada per la NASA és el resultat de dues fotografies combinades per tal de poder veure tant la Lluna com la Terra. El satèl·lit és molt més fosc que la Terra i no es podria apreciar si es mostrés en la mateixa escala de lluminositat. Per això, es van fer dues fotografies que estan combinades de manera que tant la Terra com la Lluna conserven les distàncies i les dimensions corresponents. És, doncs un muntatge totalment real.