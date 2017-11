Una participant catalana de «First Dates» explica com és el programa darrere de les càmeres

Aquesta notícia es va publicar originalment el 31/12/2016 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Delgado lamenta que és malinterpretés una frase que va dir durant la cita. Foto: First Dates

El programa de cites a cegues de Cuatro, First Dates , acumula bones xifres d'audiència en prime time. L'espai conduït per Carlos Sobera convida a persones que busquen l'amor a compartir un àpat en un restaurant amb un desconegut. Acompanyats d'un equip de cambrers que atenen els comensals amb un ampli somriure, la cita pot tenir un final feliç com si es tractés d'un conte de fades, o bé quedar en una simple anècdota. Ara bé, què s'amaga darrere la història que ens mostra la petita pantalla? Núria Delgado, una participant del programa de 18 anys i d'Arenys de Mar (el Maresme), ha explicat aallò que no mostren les càmeres."Quan t'inscrius per participar et truquen al cap d'uns dies. Vaig parlar amb el que semblava un robot que em va fer unes preguntes molt senzilles. Després em van enviar un qüestionari amb una sèrie de preguntes que serveixen per veure amb qui pots congeinar", explica Delgado. Les preguntes tracten tres aspectes fonamentals com són la personalitat del candidat/a, el seu historial amorós, i què busca en una parella. L'últim ítem que apareix en el formulari és un dels que més criden l'atenció durant el programa. El programa demana el telèfon de contacte de la persona a qui trucaria durant la cita si li oferissin la possibilitat. "En el meu cas, vaig parlar amb la meva mare, tot i que no es va veure en l'emissió del capítol on vaig sortir", diu Delgado.First Dates s'encarrega de pagar el transport d'anada i de tornada dels participants. Dos cotxes van a buscar els protagonistes de l'episodi i els recullen per separat perquè les parelles no es puguin veure en cap moment. "En el meu cas vam compartir cotxe les noies i un dels nois de la parella homosexual que va aparèixer en el mateix episodi que jo, i els altres nois van anar amb un altre vehicle", relata Delgado.Un cop a les instal·lacions, els porten a un camerino prop del restaurant i sempre separats de la persona amb qui tenen la cita. Allà es canvien de roba, s'arreglen al seu gust, i reben 100 euros. Quinze d'aquests són per pagar l'àpat i la resta són per a ells. En el cas que la parella no pagui la cita a mitges i que un dels dos vulgui convidar l'altre, un se'n va amb la totalitat dels diners del programa, i l'altre amb 70 euros.Abans d'entrar al restaurant l'única indicació que dóna l'organització és que agreguin el número de telèfon del programa al WhatsApp, i que durant l'àpat, que pot ser un dinar o un sopar, tinguin el mòbil damunt de la taula per si els han de donar alguna instrucció, segons indica Delgado.Entren al local i veuen per primera vegada la persona amb qui tenen la cita i comença una hora o hora i mitja de conversa. La trobada es grava d'un sol cop i s'edita posteriorment. Durant el dinar o sopar poden rebre missatges de l'organització amb algunes instruccions en els casos que la conversa es quedi aturada i no doni joc. "Durant la meva cita, l'Esteve se'm va 'llançar' perquè va rebre un whatsapp dient que ho havia de fer", confessa Delgado. "Busquen falsedat", sentencia.En algunes cites, un dels dos participants vol dedicar una cançó, un ball o un truc de màgia, a l'altre -com alguns seguidors del programa tindran al cap-. Si això passa, la reacció de la resta de comensals sol guanyar protagonisme. Doncs bé, la resta d'"habitants" del restaurant que passen desapercebuts durant el programa són actors, i no persones anònimes que van a dinar o a sopar amb la parella.El sentiment independentista de Delgado no ha passat desapercebut per les xarxes socials. La catalanitat va ser un dels plats forts de la conversa durant la cita. Quan López li va preguntar sobre la independència de Catalunya, Delgado assegura que creia que el seu acompanyant havia tret el tema perquè es tractava d'un "antinacionalista". En saber que compartien ideals polítics li va respondre: "Tu també ets independentista? Bé. Creia que em diries que eres un fatxa" . Delgado assegura que aquesta frase ha estat treta de context, ja que ella va utilitzar la paraula "fatxa" com a sinònim d'antiindependentista, "no com a terme ofensiu" ni per referir-se a "una persona espanyola". Tot i això, també hi ha qui l'ha aplaudit per parlar del tema en una cadena de televisió espanyola.Una vegada s'ha fet l'estira-i-arronsa, el "pagues tu, pago jo, o paguem a mitges", toca passar pel camerino i rodar les reaccions individuals que, a postproducció intercalen amb les imatges de l'àpat. Finalment, arriba l'hora de la veritat, el moment de decidir si volen una segona cita o no. Núria Delgado i Esteve van accedir a veure's un cop més per continuar coneixent-se, i la organització del programa els va demanar que comuniquessin la decisió en català, "perquè així era més natural i més proper", diu Delgado."Esteve i Núria en la seva segona cita, van parlar de casar-se i de tenir fills... Amb vuit cognoms catalans, o fins i tot més", és la frase amb què el programa tancava aquesta història. Però la realitat, segons explica Delgado, és molt diferent. "Quan va acabar el rodatge vam anar a donar una volta per Madrid amb una altra parella amb qui vam congeniar molt bé, en Daniel i en Sergio. Amb l'Esteve no hi va haver una segona cita; de fet el veia més com un amic", confessa Delgado. "A més, jo tenia molts dubtes a l'hora de prendre la meva decisió. No n'estava gaire convençuda, però des del programa em van animar a dir-li que sí", acaba Delgado.Malgrat tot, la jove veïna d'Arenys de Mar assegura que ha estat una gran experiència i que la repetiria. Va quedar meravellada del tracte per part de tot l'equip i, sobretot, per part dels cambrers que en tots moments li van facilitar consells perquè no estigués nerviosa i gaudís d'aquesta aventura.