La Policia de Madrid canvia el cartell «Oh, blanca Navidad» de Narcos

Aquesta notícia es va publicar originalment el 18/12/2016 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

El compte de Twitter de la Policia Nacional de Madrid ha "tunejat" el cartell d'Oh, blanca Navidad de la serie televisiva Narcos, canviant-lo amb el d'Oh, azul Navidad. Concretament, la piulada dels agents diu: "També aquest Nadal, els narcos ho tindran molt 'xungo'... Mantingues la droga lluny de la teva vida".



El cartell publicitari gegant jugava amb l'esperit nadalenc i la figura del narcotraficant Pablo Escobar a la Puerta del Sol, una de les places per on passa més gent de tot l'estat espanyol. Les campanyes publicitàries i de màrqueting de Netflix a l'estat espanyol sempre són focus d'atenció, per la celebritat que assoleixen a les xarxes socials i per la seva originalitat, que no sempre és del gust de tothom.