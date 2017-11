WhatsApp permetrà (per fi) fer marxa enrere si has enviat el missatge que no tocava

Aquesta notícia es va publicar originalment el 14/12/2016 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Fins ara quan enviaves un missatge a través de WhatsApp ja no hi havia marxa enrere, s'enviava sí o sí al receptor. D'aquí poc, això podria canviar. L'última versió beta de l'aplicació per a iOS inclou una nova opció per eliminar els comentaris enviats.Segons ha informat WABetaInfo , el boto "revocar" que s'està provant permet esborrar el text no només dels xats individuals, sinó també dels grups.El que encara no està clar encara és si, quan aquesta nova funció tiri endavant, només permetrà eliminar els missatges no llegits o tots. De moment, la versió beta amb la qual s'està assajant notifica al receptor que un comentari ha estat eliminat. Així doncs, encara que no pot llegir-lo, sap que s'ha enviat.WhatsApp encara no ha fet oficials més detalls de l'actualització ni tampoc quan estarà disponible.