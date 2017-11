Colòmbia demana a Madrid que retiri una tanca publicitària

Aquesta notícia es va publicar originalment el 14/12/2016 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.



El govern de Colòmbia ha demanat oficialment a l'alcaldessa de Madrid, Manuela Carmena, que retiri



Segons ha explicat aquest dimarts la ministra d'Exteriors de Colòmbia, María Ángela Holguín, que es troba a Espanya amb motiu de la visita a Madrid del president colombià, Juan Manuel Santos, el seu govern ha sol·licitat “des del primer dia” tant a Carmena com a Netflix que es retiri la polèmica publicitat per evitar el “mal” que provoca a la imatge del seu país. El govern de Colòmbia ha demanat oficialment a l'alcaldessa de Madrid, Manuela Carmena, que retiri la tanca publicitària de la sèrie Narcos instal·lada des de fa uns dies a la Puerta del Sol , i que promociona aquesta producció de Netflix inspirada en el narcotraficant Pablo Escobar, amb el missatge “Oh, blanca Navidad”.Segons ha explicat aquest dimarts la ministra d'Exteriors de Colòmbia, María Ángela Holguín, que es troba a Espanya amb motiu de la visita a Madrid del president colombià, Juan Manuel Santos, el seu govern ha sol·licitat “des del primer dia” tant a Carmena com a Netflix que es retiri la polèmica publicitat per evitar el “mal” que provoca a la imatge del seu país.

La publicitat, situada al centre de Madrid, juga amb la figura de Pablo Escobar, el cèlebre narcotraficant colombià protagonista de la sèrie interpretat per Wagner Moura.

Així, el doble sentit d'aquesta blanca Navidad pren un rumb que ha dividit al públic.

D'una banda hi ha els que lloen a la plataforma per la seva felicitació de les festes, argumentant que és una campanya publicitària de primer nivell per les possibles lectures i asseverant, sobretot a Twitter, que "ho peta".

No obstant això, hi ha un altre sector al qual el cartell de Netflix li ha semblat de mal gust, arribant fins i tot a acusar-los de fer apologia de les drogues, i, doble pecat, en una època especialment dedicada als més petits, sobretot, tenint en compte que la blanca Navidad està situada en una de les places més conegudes i concorregudes de l'estat espanyol.