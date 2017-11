Ronaldinho i Riquelme podrien tornar a jugar amb el Chapecoense

Aquesta notícia es va publicar originalment el 03/12/2016 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

La tragèdia del Chapecoense, que va perdre la gran part dels seus jugadors en un accident d'avió dilluns, ha commogut tot el món del futbol i ha generat una onada d'homenatges i de solidaritat. Això hauria arribat també a antigues estrelles que es podrien plantejar tornar-se a posar les botes i donar un cop de mà sobre el camp a l'equip brasiler.Un dels rumors més intensos passa per l'exbarcelonista Ronaldinho. El jugador, considerat un dels millors jugadors dels primers anys del segle XXI, podria estar disposat a ajudar el Chapecoense. El germà i representant del jugador, Roberto de Assis, hauria dit a la cadena Globoesporte que "és un moment molt difícil i tot acaba de passar, però nosaltres ajudarem, sigui jugant o com sigui; si ens contacten, en podem parlar".Roberto de Assis també hauria dit sentir-se "afalagat" perquè els aficionats del Chapecoense pensin en el seu germà, encara que estigui retirat des de fa diversos mesos. "Ens emociona el fet que el nom de Ronaldinho es recordi per ajudar, i ens fa reflexionar. Només podem dir que estem aquí i que volem ajudar", ha afirmat.Un altre dels noms que ha sonat per ajudar l'equip brasiler seria el de Juan Román Riquelme. L'argentí hauria dit que "el meu germà i els meus amics volen que torni a jugar, però ja veurem què passa". El portal Azul y Oro planteja la possibilitat, que haurien apuntat alguns mitjans brasilers, que l'ex futbolista jugués al Chapecoense durant sis mesos i de manera gratuita.