Mor en un bombardeig a Síria el «pallasso d'Alep»

Aquesta notícia es va publicar originalment el 03/12/2016 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Muere el 'payaso de Alepo' en un bombardeo en la zona de la ciudad bajo control rebelde



Un ciudadano sirio que trabajaba como payaso para aliviar la situación de los niños de la zona de la ciudad siria de Alepo controlada por los rebeldes murió el martes en un bombardeo. Anas al Basha, de 24 años de edad, era el director del centro del grupo civil Espacio de Esperanza, y era conocido como 'el payaso de Alepo' por numerosos medios.



Leer mas: http://www.europapress.es/internacional/noticia-muere-payaso-alepo-bombardeo-zona-ciudad-control-rebelde-20161202035004.html



(c) 2015 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de este contenido sin su previo y expreso consentimiento.



Mahmud al Basha, qui s'ha identificat com a germà d'Anas, ha acusat, al seu compte de Facebook, Síria i Rússia d'estar darrere del bombardeig. "Anas es va negar a anar-se'n d'Alep i va decidir quedar-se per continuar el seu treball com a voluntari per ajudar els civils i donar regals als nens als carrers", ha dit.



"Tot el que volia Anas era donar felicitat als nens d'Alep. Anas no és un terrorista! És un membre actiu de la societat civil que va treballar dies i nits per donar un somriure als nens sirians", ha afegit. Així mateix, ha lamentat que ni ell ni la seva família "van poder donar-li el seu últim adéu" perquè "Alep és una ciutat sota lloc des de fa 112 dies".



"Estic orgullós del meu germà. Adéu, estimat. Espero que descansis en pau, millor que portant bondat a aquest món cruel", ha reblat Mahmud al Basha en el seu text. Alep és el centre d'una ofensiva a gran escala de l'Exèrcit sirià i els seus aliats, que pretenen arrabassar als rebels els barris que controlen a l'est de la ciutat.



La presa de l'est d'Alep seria la major victòria per al president, Baixar al-Assad des de l'inici de l'aixecament en contra el 2011, restaurant el seu control sobre el conjunt de la ciutat, al marge de la zona que ara dominen les milícies kurdes, que fins a la data no s'han enfrontat amb l'Exèrcit. El cap de l'Alt Comitè Negociador (ACN) de l'oposició siriana, George Sabra, va ressaltar dimarts que la caiguda de l'est d'Alep en mans de l'Exèrcit sirià no implicaria la fi de la lluita contra Al-Assad.



"Alep és un lloc important per a la revolució, però no és l'últim lloc", ha indicat, recordant que "hi ha molts llocs sota control de l'Exèrcit Lliure Sirià (ELS)". Per la seva banda, el secretari general adjunt de l'ONU per a Assumptes Humanitaris, Stephen O'Brien, "va pregar" dimecres al Consell de Seguretat que actuï d'una vegada per totes per aturar els combats i permetre l'accés de l'ajuda humanitària abans de que Alep es converteixi en "una gran fossa comuna".

Anas al Basha, de 24 anys i director del centre civil Espai d'Esperança, ha mort aquesta setmana a la ciutat síria d'Alep, en un bombardeig de la zona controlada pels rebels.Anas era conegut com "el pallasso d'Alep", perquè treballava per alleujar la situació dels nens d'aquesta ciutat, assetjada des de fa mesos per les forces governamentals.