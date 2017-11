«Oh, blanca Navidad»: publicitat o escàndol de Netflix a Madrid?

Aquesta notícia es va publicar originalment el 03/12/2016 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Les campanyes publicitàries i de màrqueting de Netflix a l'estat espanyol sempre són focus d'atenció, per la celebritat que assoleixen a les xarxes socials i per la seva originalitat, que no sempre és del gust de tothom.. L'últim exemple: el seu cartell de promoció de Narcos a la Puerta del Sol de Madrid amb el lema Oh, blanca Navidad.



La publicitat, situada al centre de Madrid, juga amb la figura de Pablo Escobar, el cèlebre narcotraficant colombià protagonista de la sèrie interpretat per Wagner Moura. Així, el doble sentit d'aquesta Blanca Navidad pren un rumb que ha dividit al públic.



D'una banda hi ha els que lloen a la plataforma per la seva felicitació de les festes, argumentant que és una campanya publicitària de primer nivell per les possibles lectures i asseverant, sobretot a Twitter, que "ho peta".



No obstant això, hi ha un altre sector al qual el cartell de Netflix li ha semblat de mal gust, arribant fins i tot a acusar-los de fer apologia de les drogues, i, doble pecat, en una època especialment dedicada als més petits, sobretot, tenint en compte que la Blanca Navidad està situada en una de les places més conegudes i concorregudes de l'estat espanyol.





El anuncio de Netflix de Narcos en la puerta del sol de Madrid "Oh, blanca navidad" es sublime. pic.twitter.com/GZLvgigYu5 — CAGÜENTÓ (@BrianGalera_) 2 de desembre de 2016

Una de las publicidades más brutales que he visto nunca... Si... "Oh, blanca Navidad" en plena puerta del Sol !!#netflix pic.twitter.com/Zlrf2iNtAt — Fran Ares (@franaresdj) 2 de desembre de 2016

#Narcos En pleno centro de Madrid, Puerta del Sol, debajo del aviso de Tío Pepe, este es el aviso navideño de Netflix. No hay derecho. pic.twitter.com/2pWb3eaHe7 — adriana mejia (@adrianadelai) 1 de desembre de 2016