Un jove retransmet en directe per Facebook el seu tràgic accident a 185 km/h

Aquesta notícia es va publicar originalment el 03/12/2016 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Un jove de 20 anys de Providence, a l'estat nord-americà de Rhode Island va estavellar-se amb el seu Honda Civic contra la mitjana d'una autovia quan anava a més de 185 quilòmetres per hora. La peculiaritat de l'accident és que, a més, el noi anava retransmetent el seu trajecte a través de Facebook Live.Al vídeo, el noi, que es diu Onasi Olio-Rojas, apareix esquivant els cotxes de manera temerària i augmentant cada vegada més la velocitat, fins que, avançant una camioneta, perd el control del seu cotxe i s'estavella contra la mitjana després de creuar tres carrils.Segons afirma ABC6 News , la policia de Rhode Island ha confirmat que Olio-Rojas tenia diversos antecedents per delictes contra la seguretat vial i el carnet retirat. Tot i que va ingressar en estat greu, el seu estat actual millora i la seva vida no corre perill.La policia s'ha posat en contacte amb Facebook per preservar el vídeo en directe del xoc, que s'utilitzarà durant la investigació dels fets i com a prova -gairebé irrefutable- en el judici que es celebri contra el conductor.