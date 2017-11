La veritat del vídeo de Whatsapp de la cabra i el nen

Aquesta notícia es va publicar originalment el 26/11/2016 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Aquest divendres, el vídeo del nen imitant –literalment- una cabra va ser compartit per multitud de persones per Whatsapp. En aquest es pot veure com l'animal xoca amb la tanca metàl·lica i els dos nens esclaten a riure.Llavors l'adult que ho grava li pregunta a un dels infants "què fa la cabra, Agustín?", i l'infant en lloc d'imitar el so de l'animal, imita l'acció de la cabra xocant amb el cap a la tanca.Resulta, però, que és un doblatge. No és real. Es tracta d'un doblatge del còmic Carles Caparrós (Korah, a les xarxes socials). Com es pot veure al vídeo real ni tan sols hi ha diàleg, ni molt menys l'adult l'insulta després del cop.El vídeo real:El vídeo doblat (a partir del segon 38):