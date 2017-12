​Les millors cançons per «desfogar-se»

Aquesta notícia es va publicar originalment el 11/11/2016 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

El portal Poplife ha creat una playlist de Spotify per "desfogar-se". Segons la seva autora, aquestes cançons són ideals per quan vol "submergir-se en la ràbia i cridar". També confessa que escoltar cançons furioses l'ajuda "a calmar-se i focalitzar les seves frustracions". La llista està composta per 31 cançons d'artistes com Nirvana, Green Day o Kanye West amb titulars tant explícits com "Odio tot de tu" de Three Days Grace, "Trenca Coses" de Limp Bizkit o "Em poses malalta" de Pink. La guanyadora però és "Sh*t Luck" de Modest Mouse.Aquí hi ha el llistat de cançons.1. "Sh*t Luck," Modest Mouse2. "Smells Like Teen Spirit," Nirvana3. "You Know How I Do," Taking Back Sunday4. "Basket Case," Green Day5. "The Futile," Say Anything6. "Sail," AWOLNATION7. "Break Stuff," Limp Bizkit8. "I Hate Everything About You," Three Days Grace9. "Worst Behavior," Drake10. "Seventy Times 7," Brand New11. "I've Had It," Black Flag12. "I've Been Tired," The Pixies13. "You Oughta Know," Alanis Morissette14. "Look Back in Anger," David Bowie15. "Last Resort," Papa Roach16. "Hit Me With Your Best Shot," Pat Benatar17. "I'm Shipping Up to Boston," Dropkick Murphys18. "Black Skinhead," Kanye West19. "I Fought the Law," Dead Kennedys20. "Take Me Out," Franz Ferdinand21. "Revolution," The Beatles22. "Drop the World," Lil Wayne Feat. Eminem23. "You Make Me Sick," Pink24. "You F*cked Up," Ween25. "In the End," Linkin Park26. "You Make Me Sick," Of Mice & Men27. "Party Up," DMX28. "Who Gon Stop Me," Jay Z, Kanye West29. "The Kill," Thirty Seconds to Mars30. "There's No 'I' in Team," Taking Back Sunday31. "Enter Sandman," Metallica32. "The Way I Am," Eminem33. "Everything Sux," Descendents34. "Complicated," Avril Lavigne