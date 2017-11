Els (altres) perills del sexe: les lesions i accidents més comuns

Aquesta notícia es va publicar originalment el 05/11/2016 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Les relacions sexuals tenen molts riscos que són prou coneguts per tothom: els embarassos no desitjats o les malalties de transmissió sexual són, probablement, el primer que ve al cap quan s'hi pensa.



Tot i això, a l'hora d'anar-se'n al llit hi ha altres perills: els cops, les lesions i altres accidents són freqüents quan es practica l'acte sexual, un fet que encara costa d'admetre en públic, pel tabú o per la vergonya de cadascú.



La doctora i sexòloga Nicole Prause ha publicat a la revista Psychology Today un estudi en el qual analitza la freqüència i el tipus de danys que es causen mentre es fa l'amor.



Segons aquest estudi, l'accident més freqüent són els cops i hematomes, especialment al cap, contra tot tipus d'objectes. També són molt comuns els cops causats per caigudes, del llit o d'allà on s'estigui practicant el coit.



Una altra de les lesions més habituals són les cremades pel fregament, que sol passar quan la postura d'un dels amants és incòmoda, o quan es practica sexe en superfícies dures o rugoses. Prause avisa que "això sol passar quan un dels dos no vol dir-li a l'altre que no està còmode", tot i que també ho explica perquè "s'està massa immers" en l'acte com per fixar-se en la incomoditat.



Per últim, tot i que menys freqüents, també hi ha lesions especialment doloroses. Prause parla del conegut com a trencament de penis, que no deixa de ser un esquinç o una distensió dels teixits que composen l'òrgan, un fet que també pot passar en les dones. I, òbviament, això pot passar a la resta de músculs del cos, que estan en tensió com si es tractés d'un esport, i es poden donar casos de rampes o mals gestos.