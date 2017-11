La brillant resposta de Rufián a Rivera quan aquest es burla del seu cognom

Aquesta notícia es va publicar originalment el 05/11/2016 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Savater a los rufianes : 'la izquierda de verdad, la que luchó contra el terrorismo y apoyó a las víctimas'. https://t.co/dlKeUKnpwT — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 5 de novembre de 2016

Igual mejor no hacer gracias con los apellidos @Albert_Rivera. Es muy Primo. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 5 de novembre de 2016

Albert Rivera s'ha apuntat a la moda d'utilitzar el significat del cognom de Rufián per atacar els independentistes, i, de passada, el diputat d'Esquerra, amb un tuit on parlava "de rufianes".Gabriel Rufián li ha contestat, un parell d'hores més tard, dient-li que "potser seria millor no fer gràcies amb els cognoms", etzibant-li que "és molt Primo", referint-se a Primo de Rivera, fundador de la Falange i un dels mites del franquisme.