«La historia de Jan», els primers anys de vida d'un nen amb síndrome de Down

Aquesta notícia es va publicar originalment el 05/11/2016 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Un altre moment del film

Aquest cap de setmana s'ha estrenat el documental La Historia de Jan, una pel·lícula que documenta els primers anys de vida de Jan, un nen amb síndrome de Down, i que mostra com viuen els seus pares la relació amb el petit i amb la malaltia que pateix.Quan el productor i director de cinema Bernardo Moll va saber que tindria un fill va començar a gravar alguns moments de la vida que s'estava gestant al ventre de la seva dona, l'actriu Mónica Vic. Quan el Jan va néixer, es van adonar que tenia la síndrome de Down.Moll i Vic van començar el blog La historia de Jan quan el nen tenia poc més d'un mes de vida, pràcticament com una teràpia per a treure's de sobre la tensió que els generava la situació. De la mateixa manera, va seguir documentant amb la seva càmera els primers sis anys de vida. De tots aquests vídeos domèstics ara n'ha sortit el documental, finançat primer a través de micromecenatge i, després, amb la col·laboració de A Contracorriente films, i que mostra com va creixent i aprenent el petit Jan. El film és un petit diari del que vol dir ser pare d'un nen amb síndrome de Down, i tot el que significa, tot trencant tabús i tòpics.La pel·lícula ha estat comparada amb Boyhood, la pel·lícula rodada al llarg de dotze anys. En paraules del pare, "la semblança entre les dues pel·lícules està en que les dues han estat rodades durant molts anys i es pot veure l'evolució d'una persona i una família, però la diferència és que la nostra és una història real", ha dit Bernardo Moll a La Vanguardia