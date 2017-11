Una parella d'avis separats per una malaltia tornen a unir-se gràcies al Facebook

Aquesta notícia es va publicar originalment el 05/11/2016 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Un matrimoni d'octogenaris de Tenerife és el protagonista d'una de les històries virals més boniques de la setmana, i és que un post d'aquesta xarxa social ha aconseguit que, després que els separessin fa mig any per motius mèdics després de 46 anys de matrimoni, en Juan i la María tornin a estar junts.La María estava ingressada a l'Hospital del Norte de Tenerife per diverses malalties des de feia sis mesos, i en Juan visitava les urgències del mateix hospital dos cops per setmana per a rebre ajuda assistencial, tot i que no la podia visitar pels seus problemes de mobilitat. Tanmateix, es trucaven dues vegades cada dia per parlar.En Juan va demanar a David Rodríguez, un treballador d'urgències, que l'ajudés a trucar la seva dona. En sentir la conversa, en David va emocionar-se: "feia temps que no escoltava una conversa amb tant d'amor. Potser per això vaig demanar permís per a que en Juan pogués veure la María", diu en el post a Facebook que ja s'ha compartit 17.000 cops.En David va aconseguir que en Juan i la María poguessin trobar-se, i va documentar la trobada, en què la María "entre llàgrimes i sanglots va abraçar, va besar, va acaronar i va tornar a besar en Juan", i va penjar les fotos al seu perfil de Facebook, tot demanant la difusió per fer partícip a tothom de l'amor que ell va notar i per demanar que la parella pogués tornar a estar junta, ja que en Juan no complia els requisits per continuar en aquell centre.Després de la difusió que ha aconseguit la publicació, la Conselleria d'Afers Socials de les Illes Canàries ha intervingut i ha revaluat la situació. Després de parlar-ho amb els metges, traslladaran la María a un centre més obert, on en Juan podrà veure-la i estar amb ella més estona. L'autor del post ha agraït, en nom seu i en el de la parella, la difusió del post, que ha acabat amb un final feliç.