Una baralla en ple vol obliga un avió a fer un aterratge d'emergència

Una baralla entre passatgers aquest dijous va obligar un avió de Ryanair que volava de Brusel·les a Malta a aterrar a Pisa, a Itàlia. La baralla, a 9.000 metres d'alçada, va acabar amb una dona gran rebent un cop al cap i amb una hostessa bufetejada.Diversos passatgers van haver d'actuar per separar els que es barallaven, originaris de l'Europa de l'Est, i el capità va fer un aterratge d'emergència després de dir, per megafonia, que la batussa era "inacceptable".Un passatger maltès, Tommy Engerer, va gravar la baralla, i ha declarat al tabloide anglès The Sun que la baralla es va controlar després d'uns deu minuts, i que els passatgers "pensaven que estaven intentant obrir les portes per fer caure l'avió". Finalment, els altres viatgers van aconseguir reduir els contendents i lligar-los als seus seients amb els cinturons.El personal de cabina va fer fora quatre persones de l'avió només arribar a Pisa, i la policia italiana els va detenir. Després, el vol va continuar, amb normalitat, cap a Malta.