​VÍDEO Els Mossos combaten «aliens» a la gran pantalla

Aquesta notícia es va publicar originalment el 29/10/2016 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

S'ha estrenat el teaser de la nova pel·lícula de Marc Carreté , es tracta d' After the Lethargy una pel·lícula rodada en anglès on els protagonistes són una parella de Mossos d'Esquadra. Els actors nord-americans Mark Schardan i Nikol Kollars apareixen al vídeo d'avançament del film com uns agents que es troben una misteriosa criatura, interpretada pel català José García Ruíz.Es tracta de la segona pel·lícula de la productora Creatures of the Dark, creada pel mateix Carreté, que també ha produït Framed de Marc Martínez Jordán.