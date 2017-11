Un entrenador noruec vol fer el millor equip del món amb l'esperma de Cristiano i Ibrahimovic

Aquesta notícia es va publicar originalment el 09/10/2016 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

El Nordstranda, un modest equip de futbol del nord de Noruega, vol ser el millor equip del món... d'aquí a vint anys. El seu entrenador, Ole Vidar Toftesund, ho vol aconseguir d'una manera ben curiosa: a partir de l'esperma de jugadors com Cristiano Ronaldo o Zlatan Ibrahimovic.Tofte, com és conegut aquest entrenador, ha publicat un vídeo a Facebook explicant el seu pla: deixarà embarassades les dones dels seus jugadors - que, diu, són molt dolents, vells i grassos - amb l'esperma "dels millors jugadors del món". Per a aconseguir-ho, demana que, si algú coneix un d'aquests futbolistes, es posi en contacte amb ell, perquè, diu, "no aguanta més".