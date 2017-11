Consells per sobreviure amb un mòbil de 16 GB

Aquesta notícia es va publicar originalment el 24/09/2016 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

iOS

tamany

té aquesta opció és

microSD

Comprar-se un mòbil amb 16 GB de memòria interna tenia molta importància a la seva època. Ara la majoria de persones que fa temps que el tenen, l'emmagatzematge els ha quedat curt, entre aplicacions i altres coses.D'aquests 16 GB, uns 3,5 GB els ocupa el sistema operatiu (en el cas d'). En el cas d'Android sol ser superior, ja que Google dóna llibertat als fabricants per personalitzar el seu sistema, amb aplicacions preinstal·lades que ocupen bastant lloc.Uns consells per poder sobreviure amb un mòbil d'aquestes característiques:. Abans de descarregar una app és important conèixer el seu, sobretot si ja hi ha poc espai al dispositiu. Per comprovar el que pesa cada aplicació pots mirar-ho a través dels ajustaments del telèfon.Les apps són el que pesen més, per tant una neteja d'aplicacions buidaran el teu telèfon. Normalment les que pesen més són els jocs.Els arxius audiovisuals també poden pesar molt i ocupar espai en el dispositiu, sobretot aquells que són d'alta resolució. Es pot sacrificar la qualitat de les imatges, guanyant més espai. Pel que fa a la música segueix la mateixa regla i s'ha de tenir en compte aplicacions com Spotify que permeten escollir la qualitat de l'àudio.. Si el mòbiluna bona solució. Són un bon recurs per emmagatzemar fotos, vídeos, música i altres arxius. D'altra banda, les aplicacions normalment no es poden guardar aquestes targetes. Una altra opció és emmagatzemar al núvol que està protegit i és igual de segur que una targeta de memòria.