L'aplicació que et diu quin és el millor moment per anar al lavabo quan estàs al cinema

Aquesta notícia es va publicar originalment el 24/09/2016 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Escollir el millor moment per anar al lavabo quan estàs al cinema mirant una pel·lícula ja no serà un problema. Ni t'equivocaràs, ni t'hauràs d'esperar dues hores per anar als serveis. L'aplicació RunPee t'indica quin és el millor moment per anar-hi, sense que perdre't res important.Té una àmplia base d'estrenes cinematogràfics que s'actualitza contínuament per poder oferir a cada espectador la informació necessària sobre la pel·lícula que ha anat a veure el cine. T'avisa en els moments en concret que pots sortir de la sala a través d'una alarma.A més, t'ofereix un resum de tot el que ha passat perquè l'espectador sàpiga que s'ha perdut durant l'escapada. Fins i tot, informa sobre els continguts extra al final dels crèdits per si no et pots esperar per veure-ho. És una app gratuïta per iOS i Android, però en anglès.