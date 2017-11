La dieta occidental augmenta el risc de patir Alzheimer

Aquesta notícia es va publicar originalment el 28/08/2016 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Segons un estudi publicat a la revista "American College of Nutrition " el consum excessiu de carn, dolços i productes làctics alts en grasses, propis de la dieta occidental, augmenten el risc de patir l'alzheimer.L'estudi recorda que l'exemple del Japó, el 1985 la malaltia afectava un 1% de la població mentre que el 2008 el percentatge havia augmentat el 7%. Entremig la societat havia canviat la dieta tradicional per l'occidental.Un altre estudi va analitzar l' incidència de la malaltia en 10 països diferents (Brasil, Xile, Cuba, Egipte, Índia, Mongòlia, Nigèria, Corea del Sud, Sri Lanka i els Estats Units), compara-te'ls amb les seves dietes. De tots els països, els Estats Units era el que més probabilitat tenien de desenvolupar la malaltia, amb un 4% de la població en risc.Altres estudis han comprovat que una dieta rica en fruites, verdures, llegums i peix s'associen amb un risc menor de demència. Per tant, seguir la dieta mediterrània redueix el risc d'Alzheimer a la meitat de si seguim l'occidental. Però les millors segons els estudis són les dietes tradicionals de l'Índia, el Japó i Nigèria que tenen un 75% menys de risc.