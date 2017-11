VÍDEO Uns banyistes salven un grup de balenes

Aquesta notícia es va publicar originalment el 20/08/2016 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Uns banyistes que gaudien d'un assolellat dia a la platja de Las Coloradas de Playa Blanca, al sud de Lanzarote, van aconseguir salvar el dijous passat un grup de balenes que va quedar atrapat a la costa, arrossegat per la marea.Concretament es tractava d'una quinzena de balenes de l'espècie cap d'olla. Els banyistes van veure com s'apropava el grup de cetacis i quedaven atrapats a la costa. Per ajudar-los a sortir, els banyistes es van llençar a l'aigua per empènyer als animals mar endins.Un cop al mar, els banyistes van fer una cadena humana perquè no tornessin a quedar atrapats a la costa. Aquests cetacis acostumen a fer una travessia per les aigües de l'estret de La Bocaina, que uneix el nord de Fuerteventura i el sud de Lanzaorte. A més, cada vegada s'acosten més a les costes per l'alta contaminació de plàstics al mar.