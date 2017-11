Troben un crani enorme de dinosaure als Estats Units

Aquesta notícia es va publicar originalment el 20/08/2016 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Una dent del dinosaure Foto: Museu Burke/Tom Wolken

Durant la recerca Foto: Museu Burke/Dave Demar

Dos paleontòlegs nord-americans han trobat al nord de l'Estat de Montana un crani d'un tiranosaure rex que mesura 1,20 metres i pesa més de 1.100 quilos, contant el recobriment protector de guix, que hauria viscut en aquesta zona fa 66,3 milions d'anys, tal com informa el Museu Burke La troballa, que es complementa amb altres ossos del dinosaure que sumen el 20% de l'esquelet complet, es va produir quan els dos paleontòlegs voluntaris del Museu Burke que buscaven fòssils i van trobar uns ossos a la formació Hell Creek, al nord de Montana, un dels llocs amb més fòssils de dinosaures.Entre les restes, a més del crani, hi havia la dentadura, les costelles, vèrtebres, els malucs i part de la mandíbula. L'equip que va extreure els ossos durant un mes aquest estiu està format per més de 45 persones i van haver de retirar 20 tones de roca de forma molt minuciosa per poder extreure el màxim d'ossos.Segons els càlculs dels paleontòlegs, la mida aproximada d'aquest dinosaure, seria com el d'un autobús urbà, més de 12,20 metres de longitud i uns 1.134 quilograms de pes. El tiranosaure rex és una de les espècies més icòniques i conegudes de les espècies de dinosaures, tot i així només hi ha 15 esquelets complets en tot el món.