10 trucs per fer durar més la bateria dels nostres «smartphone»

Aquesta notícia es va publicar originalment el 22/08/2016 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Foto: Adrià Costa

Actualment els telèfons intel·ligents són eines amb les quals convivim diàriament; ens despertem amb ells, treballem amb ells, ens informem i ens comuniquem amb ells. Les moltes funcions que compleixen aquestes eines fan que les bateries no donin a l’abast i s’acabin abans d’hora. Els mòbils antics, sense connexions a la xarxa, podien arribar a durar una setmana sencera. Actualment, les persones que l’utilitzen molt poden carregar tres o quatre vegades el telèfon mòbil en un dia.. És la caracterítica que gasta més bateria dels nous telèfons intel·ligents. Posar els nivells de brillantor no gaire alts ajudarà a mantenir la bateria més temps.. Molta gent no està acostumada a tancar les aplicacions que no utilitzen i la bateria s’acaba ràpidament. És important tancar-les si no les fem servir o utilitzar alguna aplicació que hi faci automàticament.. Una altra manera d’estalviar bateria és desconnectar la vibració per les trucades i les notificacions. També es pot desactivar el so del teclat i d'aquesta manera estalviarem energia.. Les actualitzacions automàtiques poden descarregar la bateria en molts casos ja que s’activen sense avisar.. Les altes temperatures són el pitjor enemic de les bateries i també afecten la seva vida útil. Cal vigilar quan deixem els telèfons a prop d'una font de calor o a l'interior d'un vehicle quan hi toca el sol.. Existeixen moltes aplicacions que ajuden a optimitzar l’ús de les bateries i apaguen les eines que no utilitzem.. Navegar per les xarxes mitjançant Wifi sempre és molt més econòmic que les xarxes normals i el dispositiu necessita molt menys recursos.. Si no l’utilitzem no cal que estigui activat i així no gastarà energia innecessària.. Moltes aplicacions diàries registren la ubicació geogràfica per tal d’oferir un millor servei. Tot i això, a vegades és totalment prescindible, ja que té un gran impacte sobre la bateria.. Les imitacions dels carregadors poden fer malbé la bateria d’un telèfon intel·ligent i tenen menys durada. A la llarga poden sortir més cars que els oficials.