Frank Cuesta càrrega contra la televisió i tanca els seus perfils a les xarxes socials

Aquesta notícia es va publicar originalment el 16/08/2016 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

El presentador i defensor dels animals, Frank Cuesta, ha tancat aquest dimarts els seus perfils de Facebook i Twitter, després de publicar tres missatges enigmàtics, en els quals carregava contra els “postureadores” de la televisió, al mateix temps que insinuava deixar el mitjà, segons publica el portal Vertele Tal com mostren les captures de pantalla fetes per Vertele , l’aventurer publicava el següent missatge: “Lluitar contra el tràfic animal, no és fer un reportatge espectacular perquè et donin un premi… lluitar contra el tràfic animal és anar a dormir sabent que has fet alguna cosa bona per aturar-lo i despertar-te el matí sabent que aquell dia pot ser el teu últim dia… No ens equivoquem!!!”Més tard, publicava un segon missatge on criticava la televisió, tot i que no es referia a cap cadena en concret: “Avui és un d’aquells dies en els quals et planteges seriosament si val la pena seguir fent programes de televisió… No vull estar en el mateix sac que els postureadores… Ja buscaré finançament d’altres maneres!!”El tercer i últim missatge del presentador només deia “Gràcies a tots i fins després”. Segons Vertele , no està clar si Cuesta dirigia la seva crítica contra Discovery Max, l’última cadena on feia el seu programa ni tampoc si es referia a Cuatro, l’anterior canal on apareixia. De fet, no és la primera vegada que el presentador anuncia la seva retirada de la televisió.