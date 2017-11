Científics determinen que el tauró de Groenlàndia pot viure més de 500 anys

Aquesta notícia es va publicar originalment el 15/08/2016 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Una investigació publicada per la revista Science determina que el tauró de Groenlàndia és l'animal vertebrat més longeu del planeta i que podria tenir un cicle de vida màxim de 512 anys. Un animal vell encara viu d'aquesta espècie, doncs, hauria nascut poc després que Colom descobrís Amèrica.Els científics liderats per Julius Nielsen, de la Universitat de Copenhaguen, van determinar amb tècniques de datació de carboni que el tauró de Groenlàndia viu una mitjana de 272 anys, mentre que dos dels exemplars més grans analitzats pels investigadors tenien una edat que rondava els 400 anys. Els càlculs dels investigadors situen el cicle de vida d'aquest tauró en un màxim que podria arribar als 512 anys.Aquest estudi considera aquest esqual el vertebrat més longeu del planeta, per davant de la balena boreal, que també té el seu hàbitat a les aigües de l'Atlàntic Nord o als voltants del Cercle Polar Àrtic, i que fins ara ostentava aquest títol. El tauró de Groenlàndia ha rebut el sobrenom de "tauró adormit" per la seva lentitud a l'hora de moure's i els seus ulls, que pel seu hàbitat de gairebé total foscor no passen de ser útils per a salvar-lo d'una ceguesa completa.