Per què algunes persones atrauen més els mosquits?

Aquesta notícia es va publicar originalment el 26/07/2016 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Un estudi liderat pel doctor James Logan, de l'escola d' Higiene i Medicina Tropical de Londres apunta que són els gens de les persones els que atrauen els mosquits i no l'olor corporal com havien suggerit investigacions anteriors.Els científics van analitzar el comportament dels animals davant de parelles de bessons idèntics i no idèntics. Per a fer-ho els van demanar que col·loquessin els dits en un "olfactòmetre". El dispositiu, en forma de tub, "transportava" l'aire amb la seva olor corporal cap a l'extrem oposat on tenien la mà, en el qual s'hi trobaven els mosquits.Es va observar que els insectes se sentien atrets per igual en el cas dels bessons idèntics, però que la seva resposta era diferent en els no idèntics. Segons Logan aquest comportament assenyala que el tret que resulta atractiu per als mosquits està controlat genèticament, per tant, es pot heretar.Els investigadors estan treballant ara per identificar quin són els gens involucrats. La informació que es derivi d'aquestes anàlisis podria utilitzar-se per desenvolupar repel·lents més eficaços.