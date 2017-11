Aquesta notícia es va publicar originalment el 24/07/2016 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

El doctor Dan Siegel, professor de psiquiatria a la Universitat de Califòrnia de Los Angeles explica en un vídeo els efectes negatius de mirar el mòbil abans d'anar a dormir.Segons l'expert, "la pluja de fotons a la qual exposem els nostres ulls en mirar la pantalla" li diu al nostre cervell "que encara no és hora d'anar al llit". La llum que emet el mòbil provoca, entre altres efectes, que es deixi de secretar melatonina -hormona que intervé en la regulació dels cicles del son- i fa que ens quedem desperts fins més tard.En aquest sentit, el doctor assenyala la importància de descansar entre 7 i 9 hores cada nit. "Dormir fa que les neurones reposin i a més permet a les cèl·lules que les envolten netejar les toxines", explica Siegel.No dormir les hores que fa falta pot originar problemes d'atenció i memòria i pot alterar el metabolisme, augmentat les possibilitats de guanyar pes. La recomanació del doctor és senzilla: apartar-nos del mòbil una hora abans d'anar al llit i no mirar-lo més fins l'endemà.Les paraules de Siegel es veuen reforçades per estudis que relacionen la irrupció de la llum elèctrica amb alteracions del ritme cardíac i les hormones, la diabetis o l'obesitat, com el dut a terme pel científic Richard Stevens