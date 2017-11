Volen imprimir les empremtes digitals d'un mort en 3D per obrir el seu mòbil

Aquesta notícia es va publicar originalment el 23/07/2016 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

La policia de Michigan els Estats Units ha demanat ajuda a un expert en biometria per intentar recrear en 3D unes empremtes dactilars d'una persona assassinada. El seu objectiu és poder obrir el mòbil de la víctima i trobar pistes sobre el seu assassí.El professor de la universitat de Michigan, del qual només sabem que es diu Jain, va rebre la petició de duplicar les empremtes dels deu dits del mort. Les marques estaven registrades per un delicte anterior de la víctima. Es va demanar duplicar els deu dígits, ja que la policia desconeix quin dit feia servir per obrir el mòbil.El principal problema que es va trobar el científic és que la pell és conductiva i per tant el mòbil no reconeix el dibuix si es fa en plàstic. Ho va intentar imprimint un material metàl·lic també conductor que imita la pell, però no ha transcendit si va funcionar o no.Tot i que no se sap si va ser un èxit, l'intent ha generat controvèrsia, ja que es pot interpretar com una intromissió a la intimitat de la víctima, però a la vegada pot ser l'única forma de descobrir el seu assassí.