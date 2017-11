Un telèfon mòbil que només pot ser vist pel propietari

Aquesta notícia es va publicar originalment el 02/07/2016 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Moltes persones han volgut evitar que d'altres puguin accedir a la informació del seu mòbil o bé que no mirin la seva pantalla quan s'està en públic. Hi ha contrasenyes que ho poden evitar, però també hi ha un telèfon mòbil que només pot ser vist pel seu propietari, tal com expliquen des de TechWorm Batejat com a "Ghost Phone", impedeix que es pugui veure que hi ha la pantalla. Només ho pot saber el propietari, ja que hi ha un sistema que connecta unes ulleres amb la pantalla i permet que aquest ho pugui veure. La resta de públic només veu la pantalla en blanc. El mòbil i les ulleres estan modificats a través de la incorporació d'un xip. L'ha inventat el turc Celal Göger en només quatre mesos. Ara busca finançament per tirar endavant el seu invent.