Les piscines naturals més espectaculars del món

Aquesta notícia es va publicar originalment el 24/06/2016 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Situat a Croàcia, aquest riu neix sota set meravelloses cascades properes a la ciutat de Knin. És especialment ric en flora i fauna i arrecera a unes 222 espècies d'aus. A la imatge, la pintoresca desembocadura del riu Čikola damunt de Skradinski buk.Semuc Champey ("on el riu s'amaga a la muntanya"), és un enclavament natural proper al municipi guatemalenc de Lanquín, al departament d'Alta Verapaz. Enmig d'un espès bosc tropical es descobreix un pont natural de pedra calcària d'uns 300 metres de llarg pel qual flueix el riu Cahabón. El seu color verdós canvia al llarg de l'any segons el clima, el sol i altres factors naturals.Aquest llac fascinant que es troba en l'illa paradisíaca de Corón és considerat el més net d'Àsia. Les seves aigües són molt translúcides i és possible veure'n les pedres a gairebé 10 metres de profunditat. L'Illa de Corón pertany al Grup de les Illes Calamian, a Filipines. Posseeix una densa vegetació i una gran diversitat de fauna terrestre i marina.Al sud-oest de Turquia, concretament a la vall del riu Menderes, a la província de Denizli, es troba Pamukkale ("castell de cotó", en turc). Els moviments tectònics, que van provocar una depressió de la falla de la conca del riu Menderes, van afavorir l'aparició de nombroses fonts d'aigües termals.Está situat a només 3 quilòmetres de la zona arqueològica de Chichén Itza, a 35 minuts de la ciutat de Valladolid (Mèxic). Aquest meravellós parc està envoltat de plantes exòtiques i arbres: l'hàbitat ideal per a diferents aus silvestres. La seva superfície es troba envoltada de molta vegetació.La Sarakiniko és una platja de la costa nord de l'Illa de Melos, a Grècia. La població local sovint s'hi refereix com a "el Lunar" a causa de la seva aparença. La platja té aquestes característiques per l'aspecte de les roques volcàniques. Sarakiniko és un dels paisatges més fotografiats del mar Egeu.Les Fonts d'Algar estan situades en una zona protegida enclavada a la comarca de la Marina Baixa (Alacant) que anuncia l'arribada imminent del Mediterrani amb les seves cascades fluvials cap al mar. Les fonts van ser batejades pels àrabs (Algar equival a "cova"), que van ocupar la zona durant l'Edat Mitjana.El Lagoa Do Paraíso està situat a Jericoacoara Ceará, al Brasil. És un municipi petit situat en el nord-est, a l'estat de Ceará, i compta amb espais paradisíacs visitats per milers de turistes amants de la natura i l'esport. Els rius, les llacunes i les platges són d'una gran bellesa.A la platja de Calp, entre la platja de l'Arenal i el Penó d'Ifach, se situen els Banys de la Reina (Alacant). Són un complex de vivers comunicats entre si i amb el mar. L'aigua salada que entra i surt els manté cristal·lins. Calp està plena de platges precioses dins i fora del nucli urbà.Es tracta d'un espai tranquil i aïllat, amb una població estable de només quatre persones que treballen per atendre els turistes. És un lloc imprescindible i una autèntica postal: un paradís de bancs de sorra blanca i aigües blava turquesa, transparents. Es troba entre la petita illa de Comino i l'illot de Cominotto. Una de les activitats preferides dels turistes és fer submarinisme per la rica vida de l'illa. Està prohibit pescar.Les cascades d'Ouzoud estan situades a la part central del Marroc i estan considerades les més altes i belles del país. Localitzades al petit poble de Tanaghmeilt, són una important atracció turística. Neixen del riu Ouzoud i tenen una alçada aproximada d'uns 110m.Les Cascades d'Havasupai estan situades al Gran Canó, a l'estat d'Arizona, als Estats Units. Havasu és la cascada més famosa i visitada de la regió. Les cataractes consisteixen en un conducte principal que cau sobre un penya-segat vertical de 37m. A causa de l'alt contingut de minerals, l'aigua és de bona qualitat.El Cenote Samula se situa a prop de la ciutat de Valladolid de Yucatàn (Mèxic). És una caverna subterrània que destaca per la seva bellesa natural. Diferents camins condueixen a l'entrada. Hi ha un entorn pau i tranquil·litat.Les cascades Victòria, situades en la frontera de Zàmbia i Zimbàbue, constitueixen un salt d'aigua del riu Zambezi. Tenen una amplària aproximada d'1,7km i fan 108m d'alçada. Es consideren un espectacle extraordinari a causa de la seva estretor. El missioner i explorador escocès, David Livingstone, va visitar-les al 1855 i les va batejar amb el nom de la reina Victòria, encara que són conegudes localment com a Mosi-oa-Tunya. Les cascades formen part de dos parcs nacionals, el de Mosi-oa-Tunya a Zàmbia i el de les Cataractes Victòria a Zimbàbue. Els dos són una de les atraccions turístiques de l'Àfrica austral.Les Termes de Saturnià són un balneari geotèrmic de banyeres naturals i dolls d'aigua calenta amb propietats curatives: un gran “Spa” natural a l'aire lliure. L'aigua es manté a una temperatura constant de 37°C. Primer els etruscs i després els romans van utilitzar aquestes termes com un lloc de relaxament. Segons el mite, Saturnià es va formar després d'una lluita entre els déus Júpiter i Saturn; de les ferides de la terra causades pels raigs que es van llançar van brollar aquestes fonts termals.Les cascades de Kravica, formen un jardí vertical ple de gespa i estan envoltades d'una espessa vegetació. És un refugi inoblidable per als calorosos estius bosnians. Sota les cascades es formen uns pous on l'aigua es troba bastant calenta i els visitants ho utilitzen de "jacuzzi" natural. Les cascades de Kravica són considerades un oasi en el desert, i són d'aquells llocs fortuïts on tot viatger ha d'arribar.Situat als afores de Ithaca, Nova York, Taughannock Falls és una visita obligada per als amants de la naturalesa. Després d'una curta caminada, s'arriba a l'espectacular cascada sobre un penya-segat rocós. Taughannock cau 215 peus riu avall: és una cascada més alta que les cataractes del Niàgara.Les Piscines Naturals de “Charco Azul” estan situades al costat del passeig del Melonar, a la província de Santa Cruz de Tenerife. El nom prové de la seva forma i pel color diferent que adquireix l'aigua segons la piscina. El complex es troba en una zona urbanitzada, rocosa i de fort onatge, encara que, a les piscines, les aigües es mantenen tranquil·les. És un lloc molt concorregut i hi ha vigilància permanent.El Monument Natural i Regional de Caldeira Velha es troba a Ribeira Gran, São Miguel, a l'arxipèlag de les Açores. És una reserva important de la biosfera per la botànica i fauna típica dels boscos de Laurisilva, on hi ha una gran diversitat d'espècies i una gran abundància de falgueres. És un lloc per banyar-se en aigües termals d'origen tèrmic que cauen formant cascades amb aigua de color marró a causa de l'abundància de ferro.Situades dintre del parc natural d'Erwan Tailàndia, aquesta piscina natural té set nivells i per poder accedir-hi cal travessar un camí ple d'arbres frondosos. A les cataractes Erwan et trobes immers a la selva tropical. Cada cascada té un nom propi.Gulpiyuri és una petita platja situada al nord de Naves, a Astúries. Aquesta platja connecta amb el mar a través d'una caverna subterrània.Es tracta d'una petita piscina natural d'aigua dolça situada a la República Dominicana. Es pot saltar des de les parets, que no tenen més de 10 metres, o pujar i baixar unes escales fetes expressament. L'entorn que envolta la Laguna de Dudu està ple de vegetació.Tat Kuang Si és un preciós parc natural situat a 25 quilòmetres de la turística Luang Prabang. El gran reclam que té aquest lloc són les cataractes, que posseeixen una gran bellesa.Situada a la regió de Puglia, davant la Torre d'Ell Orso, trobem una piscina natural de roques. La Gruta de la Poesía es va formar per l'erosió de l'aigua i de l'aire.