Com bloquejar les trucades i els missatges d'un contacte

Aquesta notícia es va publicar originalment el 18/06/2016 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Segurament és molt habitual que una empresa de telecomunicacions us truqui cada mes per oferir-vos alguna cosa. O alguna persona que s'equivoca sovint i no heu aconseguit fer-li entendre que no sou a qui està buscant. O pitjor, un o una que no voleu saber-ne res i no us para de molestar. Per resoldre-ho, hi ha una solució fàcil: el bloqueig de trucades i missatges.A continuació, hi ha diverses explicacions de com bloquejar trucades i missatges d'un contacte, en funció del seu sistema operatiu.Per bloquejar un número ha d'estar guardat a la teva agenda de contactes, sinó no es podrà fer res. Un cop afegit, s'han de seguir els següents passos:- Anar a l'aplicació de "Telèfon" > "Tots els contactes".- Buscar el contacte que vol ser bloquejat.- Prémer el seu nom i a la part inferior seleccionar "Bloquejar aquest contacte".Amb aquesta acció, bloqueges les trucades, els missatges i el FaceTime.És semblant al d'IOS, però no és necessari tenir el contacte afegit. Tot i així, es recomana afegir-lo perquè la cerca sigui més fàcil. Té dues opcions per fer-ho.Opció 1:- Accedir a l'aplicació "Contactes" i buscar a la persona en qüestió.- Prémer els tres botons verticals de la part superior dreta.- En aquest menú poden sortir tres opcions, depenent del terminal: "Afegir a la llista de rebutjats", "Enviar a la bústia de veu" o "bloquejar contacte".Opció 2:- Accedir a "Telèfon" i anar al 'historial de trucades- Buscar la trucada en qüestió i prémer durant uns segons el número.- Obrir el menú i escollir l'opció de bloqueig.En aquest sistema, tampoc és necessari que el número estigui a l'agenda. Hi ha tres maneres de fer-ho.Opció 1:- Obrir l'aplicació de "Telèfon" i buscar el telèfon que vol ser bloquejat.- Prémer el número uns segons fins que aparegui una petita pestanya amb l'opció de "Bloquejar número".D'aquesta manera, la més senzilla de totes, no et podrà trucar ni enviar-te SMS.Opció 2:- "Ajustaments" > "Aplicacions" > "Telèfon" > activar el botó de "Desviament de trucada". Un cop activat introduir el número que es vol bloquejar.Opció 3:- "Ajustaments" > "Sistema" > "Bloquejador de trucades". Igual que el procés anterior, s'ha d'afegir el número que es vol bloquejar de forma manual o seleccionar-lo del llistat de contacte.