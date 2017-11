La justícia tomba un polèmic programa de Cuatro amb menors d'edat

Aquesta notícia es va publicar originalment el 17/06/2016 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Mediaset ha decidit no emetre cap dels quatre programes de la seva sèrie "Proyecto Bullying" que tractava l'assetjament escolar. La decisió ha estat presa després que les fiscalies de menors de Madrid, Segòvia i Cadis, províncies a on s'havien gravat els programes, es van pronunciar en contra de l'emissió del programa. Els fiscals consideraven que podien vulnerar l'honor dels menors. Cuatro ha anunciat en un comunicat que "acata, però no comparteix" la decisió dels jutges, i ha anunciat l'emissió d'un programa especial sobre l'assetjament escolar. El programa, que s'emetrà el dimecres vinent en horari de màxima audiència, vol denunciar "la carrera d'obstacles que s'ha trobat" la cadena per elaborar un programa sobre un tema que consideren "de màxima gravetat". El programa serà dirigit per Jesús Vázquez i comptarà amb la participació dels pares dels nens, els casos dels quals es relataven a la sèrie cancel·lada i d'experts en la matèria.