Em truquen des de números desconeguts: com saber qui és?

Moltes vegades no agafem el mòbil quan ens truquen telèfons desconeguts que no tenim guardats a l'agenda de contactes. Doncs bé, hi ha diversos programes capaços de "destapar" aquestes trucades anònimes. Aquestes són algunes de les aplicacions que es poden fer servir i que ha seleccionat la secció de tecnologia d'Europa Press: Who's calling: En aquest cas l'aplicació se centra en els missatges de WhatsApp i altres serveis de missatgeria similars com Facebook messenger. L'app permet identificar els desconeguts que ens han escrit. Contactive: És un programa senzill desenvolupat per un equip de l'estat espanyol. Creua les dades del número que truca amb bases existents a la xarxa per aconseguir identificar-lo. True caller: El programa compta amb una base de dades de milions de números de telèfon, les quals fa servir per localitzar la persona que ens truca. A més d'indicar-nos si es tracta d'una companyia que vol fer publicat, l'app també ens permet bloquejar el número si repeteix la trucada. Whoscall: Es basa, igual que Truecaller, en una base de dades de 600 milions de telèfons de tot el món identificats pel seu propietari. A banda dir-nos qui ens truca, també fa el mateix amb els sms, avisant-nos, a més, si el missatge conté algun tipus de codi maliciós. Track caller location: Identifica qui ens truca, permet bloquejar trucades i identifica on es troba l'usuari si està fent servir el mòbil amb connectivitat GSM.