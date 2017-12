Com millorar el senyal wifi del teu router

Aquesta notícia es va publicar originalment el 16/06/2016 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

La manera com tenim col·locades les antenes del nostre router pot millorar la qualitat del senyal sense cables perquè arribi millor als nostres dispositius. El senyal wifi es propaga com les ones de ràdio. La posició de les antenes no serveix per augmentar la velocitat de connexió, però si per optimitzar la recepció de senyal sense cables.En un vídeo on es donen consells per aconseguir un wifi més ràpid, es recomana que en els routers que tenen dues antenes externes, se'n posi una en posició vertical i l'altra en horitzontal. All Watt, exenginyer d'Apple , explica que "la recepció es maximitza quan tant l'antena del client com la del punt d'accés coincideixen en la seva polarització".Els ordinadors portàtils normalment porten les antenes en horitzontal, per tant el senyal sense fil optima és la que prové d'una antena que està col·locada en posició vertical. Mentre que en el cas dels dispositius mòbils és millor que les ones provinguin d'una antena en posició horitzontal. Això passa perquè les ones de ràdio que emeten els routers són en forma de dònut i per tant, s'envien perpendicularment a l'antena.