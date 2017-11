Les millors aplicacions de mòbil per saber-ho tot de les platges catalanes

Aquesta notícia es va publicar originalment el 24/06/2016 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Amb l’arribada de l’estiu, comença la temporada d’anar a la platja. Us proposem cinc aplicacions per a mòbil amb informació sobre les platges catalanes com ara l’estat de la mar, si hi ha aparcament, quines platges admeten gossos, etc.1. Platges.cat : és l'app que ha posat en funcionament la Generalitat de Catalunya i que conté informació d’unes 300 platges de les costes catalanes. L’aplicació ens permet saber l’estat actual de cada platja, les característiques i serveis, visualitzar una galeria de fotos de la platja, entre d’altres.2. IPlaya : és una de les aplicacions sobre platges més completes. Inclou informació sobre més de 2.000 platges de tot l’estat. Dóna informació com el temps, temperatura de l’aigua, índex de radiació ultraviolada, longitud de la costa, serveis propers disponibles, etc.3. Playea : aquesta aplicació està pensada per localitzar platges que no coneixem. Permet filtrar la cerca en funció de quins són els serveis i condicions que volem, segons les característiques del lloc. Per exemple si la platja és nudista, si hi ha aparcament, si admeten gossos, etc. També disponible per iOS 4. iMar : ofereix informació de l’estat de la mar de forma molt precisa com el nivell del mar, velocitat i direcció del vent, pressió atmosfèrica. També inclou una previsió del vent i les onades en mapres interactius. També en versió per iOS 5. Chiringuía : la funció d’aquesta aplicació no és localitzar les platges, sinó els seus "xiringuitos". Té una base de dades bastant completa que es va actualitzant. També et permet crear una llista amb les teves guinguetes preferides.Si aquestes propostes no us fan el pes, el portal informàtic Xataka Móvil ha publicat una llista amb les 11 apps més completes sobre les platges de l’Estat, per aquest estiu.