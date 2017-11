WhatsApp permet citar el missatge d'un grup al que es vol respondre

Aquesta notícia es va publicar originalment el 13/06/2016 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

WhatsApp va oficialitzar ahir la possibilitat que un usuari esculli a quin missatge vol respondre, una eina que serà particularment útil en els xats grupals. La nova icona és similar a la petita fletxa associada a la resposta d'un correu electrònic, i es troba al costat de les opcions per marcar com a favorit un missatge, eliminar-lo, copiar-lo i reenviar-lo. Tot i que a hores d'ara encara no està disponible per a tots els usuaris, l'empresa de missatgeria planeja que arribi a tots els smartphones a curt termini.Per tal de respondre a un missatge en particular, l'usuari de WhatsApp haurà de mantenir pressionat el text al qual es vol respondre i escollir la primera opció del menú que es desplega a la part de dalt de la pantalla, segons informa la pàgina web Infobae