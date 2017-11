Morgan Freeman explica perquè no va triomfar la pel·lícula «Cadena perpètua»

Aquesta notícia es va publicar originalment el 10/06/2016 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

La que havia de ser una de les grans pel·lícules de la història, va acabar sent un fracàs a taquilla quan es va estrenar l’any 1994. Cadena perpètua és un film protagonitzat per Tim Robbins i Morgan Freeman i dirigida per Frank Darabont, que tractava sobre els drames de les presons.En una entrevista al Late Night amb Seth Meyers , l’actor va revelar que el gran error de la cinta és el seu títol. Mentre als països de parla hispana la coneixem com a Cadena perpètua, el nom original és Shawshank Redemption. Els espectadors mai van arribar a identificar la història, segons explica Freeman.El film està inspirat en el relat Rita Hayworth and the Shawshank Redemption de Stephen King. El conegut actor va mostrar la seva queixa quan va saber que el nom escollit era Shawshank Redemption, i no el de la famosa actriu de cine Rita Hayworth. Tot i així, Freeman sabia que era una gran pel·lícula des que va llegir el guió. Però mai va estar d’acord amb el títol.L’actor opina que posar-li només el nom de la presó (Shawshank) va ser una decisió comercial desafortunada, per par part dels responsables de la pe·lícula. Per Freeman era partidari d’aprofitar el “caché” de Rita Hayworth per aconseguir el reconeixement del públic, encara que aquest nom tampoc donava cap pista de l’argument del film.En el programa, l’actor de Hollywood va fer broma sobre el títol dient que havia escoltat a més gent “pronunciar-lo malament que bé”. Tot i així, mai sabrem de quina manera hauria influït el canvi de títol de Cadena perpètua.La decisió d’escurçar el nom original de Rita Hayworth and the Shawshank Redemption va ser perquè capigués a les marquesines, segons van comentar-li a Freeman. Títols a part, els experts consideren Cadena perpètua com una gran pel·lícula.