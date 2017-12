El cantant de Coldplay permet complir el somni d'una adolescent catalana

Aquesta notícia es va publicar originalment el 28/05/2016 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

I have tickets for @Adele 's concert tomorrow in Barcelona but I'm in the hospital Please RT pic.twitter.com/vzolrOffYq — Carlota (@Carlotabardera) 23 de maig de 2016

So... I just met Chris Martin and he gave me tickets for his concert. Still in shock. pic.twitter.com/7NCQUolKYs — Carlota (@Carlotabardera) 28 de maig de 2016

La Carlota té 17 anys i és una gran fan de la música. La seva cantant favorita és Adele i guardava com un tresor les dues entrades a un dels dos concerts que l'artista feia a Barcelona aquesta setmana. Dissortadament, uns dies abans del concert va patir una infecció pulmonar que, juntament amb la malaltia muscular que pateix des de petita, li van impedir assistir el concert.La jove va escriure un missatge a la cantant que es va fer viral: demanava a la cantant que la visités, però no va ser possible.El que sí va trobar temps per fer una visita a l’hospital, va ser el cantant de l'altre grup anglès que tocava a Barcelona aquesta setmana. Chris Martin, de Coldplay, va visitar Sant Joan de Déu conjuntament amb el seu fill. Un cop allà, va conèixer la història de la Carlota i no va dubtar a fer-se fotos amb ella i fins i tot gravar un vídeo cantant la popular cançó “Fix you”.Però la cosa no va acabar així , quan el cantant es va acomiadar li va dir un enigmàtic “Ens veiem aquesta nit”. I és que les infermeres i el doctors s'havien conjurat perquè la noia pogués assistir al concert de Coldplay com a compensació per no haver pogut anar al d'Adele.Així va ser, Coldplay va aconseguir entrades per la Carlota, la mare i la metgessa de la mateixa per una de les zones VIP. La noia, que va haver de vestir roba que li va deixar la seva cardiòloga ja que a l’hospital no tenia res adequat – segons recull La Vanguàrdia -, va poder assistir el concert sense problemes. Tot va anar perfecte. “Ens vam endur una bombona d'oxigen, però no va ser necessària”, assegura la jove. "Adele continua sent la millor però, des d’ara, Colplay estarà sempre en el meu Top Ten”, conclou.