Comença a gravar-se Trainspotting 2

Aquesta notícia es va publicar originalment el 17/05/2016 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Sony ha llançat el primer tràiler de Trainspotting 2, la seqüela de la famosa pel·lícula del 1996. És un teaser poc convencional ja que no té noves imatges sinó que utilitza clips de la primera part. De fet, la gravació va començar aquest dilluns, o sigui que encara no hi ha nou material.El punt fort d’aquesta seqüela és que repeteixen el director i guionista, John Hodge, i els actors principals: Ewan McGregor, Ewen Bremner, Jonny Lee Miller i Robert Carlyle. Podrem veure la pel·lícula al 27 de gener del 2017.