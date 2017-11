Cinc illes desapareixen a causa del canvi climàtic

Aquesta notícia es va publicar originalment el 14/05/2016 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Segons un estudi publicat a l’Environmental Research Letters , cinc illes del Pacífic han desaparegut. Es tractaven de cinc petites illes del nord de l’arxipèlag de les illes Salomó. Tot i que estaven deshabitades posseïen una frondosa vegetació de més de 300 anys. En alguns casos encara es poden apreciar els arbres ofegant-se, ja que les arrels estan submergides. El procés no s'atura i unes altres sis illes de la zona han perdut més del 48% de la seva superfície habitable.És el primer canvi geogràfic clar ocasionat pel canvi climàtic. Els habitants de les Illes Salomó es preparen per moviments més agressius. Aquest país, on viuen mig milió de persones, es considera el primer gran afectat del canvi i un avís per a totes les poblacions costaneres. Dos factors augmenten la seva vulnerabilitat: la geografia quasi bé plana de les més de mil illes volcàniques, i el fet que estan situades en una zona en què el nivell del mar augmenta el doble de la mitjana global.L’evolució de la zona ha estat estudiada per científics de la Universitat de Queensland (Austràlia) . Segons les seves investigacions, el nivell del mar era estable fins a mitjans del segle passat, quan va començar a augmentar anualment 3 mil·límetres (mm), la mitjana va pujar a 7 mm a partir del 1994.De moment, dos nuclis de població han hagut de ser traslladats ja que l’aigua s’està menjant bona part de la superfície antigament habitable. Un d’ells, Choiseul , la capital Taro, de més de 1.000 habitants. A més a més, hi ha hagut molts moviments informals de persones que han canviat de residència voluntàriament. The Conversation recull el testimoni de Sirilo Sutaroti, de 94 anys i cap d’una tribu de pescadors: “El mar […] ens ha obligat a pujar i reconstruir el nostre poble lluny del mar”.