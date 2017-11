VÍDEO El mètode per posar-te en forma en només un minut al dia

Aquesta notícia es va publicar originalment el 07/05/2016 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Si alguna vegada has dit que no tens temps per fer exercici, és el moment de trobar una nova excusa. Una investigació de la Universitat de McMaster, al Canadà, assegura que tot el que es necessita per a un benefici "significatiu" de la salut és només un minut. Un minut intens, però.Martin Gibala, professor de kinesiologia a la universitat, assegura que es poden aconseguir beneficis sensibles per a l'organisme partint del principi d'entrenament d'intervals d'alta intensitat. Després de molts anys estudiant els efectes tenen petites dosis d'exercici aplicades durant un període de temps curt, es demostra que en la mesura que aquests s'executin de forma molt intensa, causen efectes positius.El mètode és senzill. Els exercicis s'han de dividir en tres períodes de 20 segons, en els quals l'exercici ha de ser molt intens. Els exercicis recomanats per a realitzar durant un minut en fraccions de 20 segons al 95% de la freqüència cardíaca màxima són:- Esprint en carrera- Pedaleig intens en bicicleta estàtica amb resistència alta.- Natació.- Pujada d'escales saltant almenys els graons de dos en dos.- Skipping davanter. Burpee amb fons.