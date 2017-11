Per què beure accentua les ganes de fumar?

Aquesta notícia es va publicar originalment el 06/05/2016 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Només fumes quan beus? Una investigació de la Universitat de Missouri t'explica per què. El motiu rau en els efectes de la nicotina, que "ajuden" a compensar la somnolència provocada per l'alcohol. Així doncs, molts fumadors socials es posen el cigarret a la boca "per no adormir-se" tot i no ser-ne conscients.La nicotina afecta una àrea del cervell associada a l'aprenentatge, els reflexos i l'atenció. L'alcohol, en canvi, "inhibeix" el sistema nerviós central. Per tant, té sentit com aquesta estimulació ajudaria a contrarestar els efectes inductors de la son i augmentar la vigilància.A més, d'acord amb l'estudi, la nicotina pot incrementar la sensació de "plaer" vinculada a l'alcohol, així com el desig de beure més. Cal tenir en compte, però, els efectes perjudicials per a la salut d'aquesta combinació, així com de cada un dels hàbits per separat.Cada any moren 3,3 milions de persones al món a causa del consum nociu de l'alcohol, un 5,9% de totes les defuncions, segons dades de l'Organització Mundial de la Salut. D'altra banda, un 63% de les morts s'atribueixen a malalties cròniques (el tabaquisme és un dels principals factors de risc).