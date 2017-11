Audrey Hepburn, en 10 frases

Aquesta notícia es va publicar originalment el 04/05/2016 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Audrey Hepburn

Audrey Hepburn amb el seu Oscar

Audrey Hepburn amb el vestuari de la pel·lícula "Breakfast at Tiffany's"

El 4 de maig de 1929 va néixer l'actriu Audrey Hepburn, un icona del cinema i de la moda. L'artista, que va començar la seva carrera al món de l'espectacle a la "TV movie" "Sauce Tartare", va aconseguir el seu primer paper com a protagonista el 1951 a la pel·lícula "Monte Carlo Baby".La seva interpretació al film "Secret People", però, va ser el que va cridar l'atenció al prestigiós director William Wyler, qui va escollir l'artista per la seva mítica "Roman Holiday" (Vacances a Roma). L'obra es va emportar tres Oscar , entre ells el de millor actriu per Hepburn.Va ser la seva única estatueta, tot i que va estar nominada als premis en quatre ocasions per "Sabrina", "The Nun's Story" (Història d'una monja), "Breakfast at Tiffany's" (Esmorzar amb diamants) i "Wait Until Dark" (Sola en la foscor). Més tard, el 1992 l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques li va atorgar a títol pòstum el premi humanitari Jean Hersholt per la seva tasca solidària. Amb motiu del seu aniversari, repassem algunes de les frases més recordades de l'actriu:- "Tot el que sé ho vaig aprendre de les pel·lícules"- "Sigues sempre la teva primera versió"- "La verdadera bellesa d'una dona es reflecteix en la seva ànima"- "Crec que riure és l'activitat que crema més calories"- "Qualsevol persona que no cregui en els miracles, no és realista"- "Estic orgullosa d'haver format part d'un negoci que dóna plaer, crea bellesa i desperta la nostra consciència"- "Es pot saber més d'una persona pel que diu dels altres, que no pas pel que els altres diuen d'ella"- "Mai penso en mi com una icona. Només faig la meva feina"- "La vida és dura, al cap i a la fi, et mata"- "Vaig néixer amb una enorme necessitat d'afecte i amb una terrible necessitat de donar-lo"