Què s'amaga rere les persones que es mosseguen les ungles?

Tocar-se el cabell reiteradament i mossegar-se les ungles pot ser símptoma de ser perfeccionista i de frustrar-se amb facilitat, segons un estudi dut a terme per la Universitat de Montreal (Canadà) i publicat al web " Science Direct ".El doctor Kieron O'Connor, líder de la investigació, i el seu equip van analitzar el comportament de 48 persones: 24 amb hàbits de tipus "compulsiu" i 24 que no presentaven aquestes pautes repetitives, segons descriu el " Medical News Today ".Els participants van omplir un qüestionari perquè els científics poguessin avaluar emocions com l'avorriment, l'ira, la culpa, la irritabilitat i l'ansietat. Així mateix, també se'ls va sotmetre a diverses situacions amb l'objectiu de provocar-los les sensacions descrites.Els resultats mostren que els subjectes amb un historial de comportaments repetitius tenen tendència a actuar de manera compulsiva quan se senten estressats o frustrats. Per contra, no experimenten aquesta necessitat quan es troben en un escenari relaxat."Creiem que les persones amb aquest tipus de conductes repetitives solen ser perfeccionistes. Els és més difícil relaxar-se i realitzar tasques a un ritme normal. És per això que són més propenses a la frustració, la impaciència i la insatisfacció quan no aconsegueixen les seves metes", afirma O'Connor.