​Tot el que has de saber sobre la pujada de preus de Movistar

Aquesta notícia es va publicar originalment el 19/04/2016 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

ha contactat amb Movistar a través del 1004 per resoldre alguns dels dubtes més freqüents sobre la nova pujada de preus que afecta els contractes de telefonia mòbil, tambéa aquells que tenen Fusió.A partir del 18 de maig.Només afecta aquells clients que tinguin contractat el servei "Más Megas" i superin el límit de dades. És a dir, tots els clients que tinguin un contracte Vive o Fusió, i prou, no pagaran més. Quan s'acabin les dades, el mòbil els anirà més lent i prou.Els clients amb el servei " Más Megas" pagaran 1,5 cèntims d'euro per cada mega descarregat a màxima velocitat fins a 1 GB. Dit d'altra manera, si el client es gasta 1 GB, se li sumaran 15 euros a la factura. Tot i així, només podrà consumir 1 GB més.Pots desplaçar-te fins a una botiga de Movistar amb les dades del titular del contracte (DNI i número de telèfon mòbil) o bé consultar-ho al web de Movistar. A través d'aquests, podràs veure si ho tens contractat o no.En cas que ho vulguis conservar, no has de fer res. En cas que et vulguis donar de baixa s'ha de trucar al 223528. D'aquesta manera el client només consumirà les gigues contractades, la velocitat que té assignada al seu contracte.Movistar va començar a avisar als seus clients per carta, i també ho farà a través de les factures i de missatges de text. A més, perquè els clients estiguin informats de la quota extra que hauran de pagar a final de mes, la mateixa companyia farà saber als usuaris quan arribin a les quantitats extres.